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التعليم تفتح المظاريف الفنية لمناقصة طباعة الكتب.. و80 مطبعة فى المنافسة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 02:49 م
التعليم تفتح المظاريف الفنية لمناقصة طباعة الكتب.. و80 مطبعة فى المنافسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جلسة مغلقة مع أصحاب المطابع، اليوم الثلاثاء، لفتح المظاريف الفنية للمؤسسات أعلنت رغبتها فى دخول مناقصة طباعة الكتب الدراسية، فى ضوء المناقصة التى أعلنت عنها الوزارة من قبل لطباعة كتب العام الدراسى 2018/ 2019.

وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن الجلسة المنعقدة الآن هدفها فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بكل مطبعة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات التى نص عليها القانون، مؤكدة أن المناقصة شهدت تقدم 80 مطبعة حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تراجع المظاريف الفنية للمطابع المتقدمة للمناقصة، من حيث الأوراق المطلوبة ومبلغ التأمين وكل الاشتراطات التى يتطلبها القانون، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص فترة لمنح الفرصة للمؤسسات التى لم تستوفِ الشروط القانونية لتوفيق أوضاعها والتظلم من استبعادها.

 


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