"التعليم" تطلق فعاليات المعسكر الثقافى التربوى خلال إجازة نصف العام





كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة بأن الإدارة العامة للمكتبات أقامت معسكر ثقافي تربوي تحت عنوان (إقرأ) بمدرسة السلام الرسمية للغات بإدارة حلوان التعليمية، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي، وبمشاركة طلاب التربية الخاصة.

وأكد هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة على أهمية دور الأنشطة بكافة أنواعها فى تكوين شخصية طالب قادر على تحمل المسئولية، واتخاذ القررات، وحل المشكلات بصورة إبداعية، بجانب أن القراءة بصفة خاصة تزيد من الإدراك المعرفى لديه.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة سمية سيد صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات أن تشجيع الطلاب على القراءة من ضمن أولويات الوزارة، فالقراءة تمكن الطالب من التفريق بين الحق والباطل، وتنمى لديه القيم الأخلاقية، وترسخ داخله الشعور بالولاء والانتماء للوطن، ونبذ العنف والتطرف.

وأضافت صديق أن المعسكر شارك فيه العديد من الطلاب بجميع المراحل التعليمية، كما تضمن ورش عمل لطلاب التربية الخاصة بمدارس الأمل (للصم وضعاف السمع)، ومدارس التربية الفكرية، وورشة إعداد مجلات حائط وملخصات وبعض الإبداعات الأدبية.