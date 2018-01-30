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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
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البيت الأبيض:خطاب ترامب أمام الكونجرس يركز على 5 محاور رئيسية أهمها الاقتصاد

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:11 م
البيت الأبيض:خطاب ترامب أمام الكونجرس يركز على 5 محاور رئيسية أهمها الاقتصاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ش أ
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كشف البيت الأبيض، أن الخطاب المرتقب أن يلقيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فجر غد الأربعاء، هو الخطاب السنوى الأول أمام الكونجرس عن حال الاتحاد، سيركز على 5 محاور رئيسية هى الوظائف والاقتصاد والبنية التحتية والتجارة والأمن القومى، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قولها، خلال عرضها ملخصا للخطاب، "إن حال الاتحاد رائع".

وأضافت أن الرئيس ترامب سيعرض خلال الخطاب رؤيته لأمريكا آمنة وقوية خلال المرحلة المقبلة، موضحة أنه سيركز أيضا على مواضيع تحتل أولوية كبيرة فى أجندة إدارته أبرزها الهجرة والصحة والاقتصاد وإنتعاش بورصة وول ستريت، ويتوقع أن يتابع نحو 40 مليون شخص خطاب الرئيس ترامب الذى سيلقيه من مبنى الكونجرس فى العاصمة واشنطن.


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