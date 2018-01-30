البرلمان السلوفينى يصوت على مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين ..غدا

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تعتزم لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان السلوفينى، أن تصوت على مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين، غدًا الأربعاء، بدعم من وزير خارجية سلوفينيا كارل آريافيك، قبل طرحه على البرلمان لإجراء تصويت بكامل أعضائه.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التعليق على هذا الأمر، غير أن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ستكون مؤيدة من قِبَل غالبية مؤثرة، وفقًا لصحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية.

من جانبه، حذر السفير الإسرائيلى لدى سلوفينيا، إيال سيلاع، من التبعات السلبية التى ستلحق بسلوفينيا إثر الاعتراف بدولة فلسطين، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس البرلمان فى سلوفينيا، ميلان برجليز، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السلوفينى، جوزيف هورفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية "إس تى إيه".

ويذكر أن الرئيس السلوفينى، بوروت باهور، اعترض الجمعة الماضية على الاعتراف بدولة فلسطين فى الوقت الراهن، غير أن الرئيس فى سلوفينيا لا يتحكم فيما يفعله البرلمان، وأن هذا الاعتراف يعد إعلانًا رمزيًا، بحسب هاآرتس، وحال موافقة البرلمان على هذا القرار ستكون سلوفينيا البلد الثانى فى الاتحاد الأوربى، بعد السويد، الذى يعترف بدولة فلسطين.