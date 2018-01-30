البحوث الإسلامية: مجموعة متكاملة تعالج أزمات الإنسانية بحلول قرآنية بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية: مجموعة متكاملة تعالج أزمات الإنسانية بحلول قرآنية بمعرض الكتابالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:38 م
مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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يقدم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب مجموعة متكاملة من الكتب التى تناقش بعض قضايا التفسير وعلوم القرآن لكبار علماء الأزهر الشريف؛ حيث بلغ عدد الكتب 13 كتابا.
الإصدارات تعالج المشكلات المجتمعية من خلال رؤية ومنهج القرآن في التعايش بين الناس وفي إقرار السلم والأمن المجتمعي، وأزمات الإنسانية وما قدمه القرآن في هذا الشأن من حلول واقعية ترتبط بحياة الناس ارتباطا مباشرا.
وتشمل هذه المجموعة الإصدارات الآتية:
- شريعة القرآن من دلائل الإعجاز
- التفسير ورجاله
- بحث في ترجمة القرآن
- القرآن والقتال
- منهج القرآن في بناء المجتمع
- دفاع عن القرآن
- خطوات التفسير البياني
- دراسات عن القرآن
- أزمات الانسانية والحل القرآني
- الإسرائيليات في التفسير والحديث
- خطوات التفسير البياني (الجزء الثاني )
- حول اعجاز القران
- المختار من التفسير القرآني
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