الإحصاء: 259 مليون دولار قيمة استيراد "قمصان نوم وسراويل داخلية" فى 8 أشهر





كتبت هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد الدولة لملابس داخلية وخارجية للنساء والرجال خلال 8 أشهر فقط فى الفترة من يناير – أغسطس 2017 بقيمة تجاوزت 259 مليون دولار، هذا بخلاف ما تم استيراده من سلع استفزازية أخرى تمثلت فى صلصال ومبيدات وصابون وأحذية وغذاء للحيوانات بقيمة بلغت 453 مليون دولار خلال ذات الفترة.

ووفقاً لتقرير إحصائى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه، حول تفاصيل واردات مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضى، جاءت أهم واردات مصر من الملابس للنساء والرجال بدءاً من "قمصان النوم والأرواب والسراويل الداخلية" وحتى "الجواكت والبليزرات والفساتين والتنورات"، كالتالى:

- استيراد معاطف وعباءات بنحو 1.9 مليون دولار.

- استيراد بدل للرجال بنحو 5 آلاف دولار.

- استيراد جواكت وبليزرات بنحو 70 ألف دولار

- استيراد بنطلونات وبدل للنساء بنحو 5.4 مليون دولار.

- استيراد جواكت للنساء بنحو 1.9 مليون دولار.

- استيراد فساتين بنحو 1.1 مليون دولار.

- استيراد تنانير "جيبات" بنحو 500 ألف دولار.

- استيراد قمصان بنحو 3.3 مليون دولار.

- استيراد بلوزات بقيمة 2.6 مليون دولار.

- استيراد سراويل داخلية بنحو 103.3 ألف دولار.

- استيراد قمصان للنوم وبيجامات بنحو 600 ألف دولار.

- استيراد برانس حمام وأرواب بنحو مليون دولار.

- استيراد سراويل داخلية للنساء بقيمة 200 ألف دولار.

- استيراد تيشرتات بنحو 7.9 مليون دولار.

- استيراد بلوفرات وسويترات بنحو 20 مليون دولار.

- استيراد ملابس سباحة بقيمة 3.2 مليون دولار.

- استيراد جوارب وقفازات بنحو 3.2 مليون دولار.

- استيراد شالات بقيمة 700 ألف دولار.



جانب من بيانات جهاز الإحصاء- القيمة بالدولار