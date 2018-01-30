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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 م
خالد صلاح
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الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:00 م
الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى الجيش الأردنى - أرشيفية


أ ش أ
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم الثلاثاء، مع منسق الأمن الأمريكى الفريق إيريك ويندت، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا التى تخص القوات المسلحة فى البلدين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


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