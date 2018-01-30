الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم الثلاثاء، مع منسق الأمن الأمريكى الفريق إيريك ويندت، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق فى عدد من القضايا التى تخص القوات المسلحة فى البلدين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.