اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع منطقة القومية بمدينة الزقازيق





الشرقية- فتحية الديب

أعرب العديد من الأهالى، المقيمين بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن غضبهم من تدنى مستوى النظافة بالمنطقة، وقيام بعض أصحاب المحال التجارية بالتخلص من القمامة بإلقائها بالشوارع، مما تسبب فى تشويه شوارع القومية.

ويقول"محمود على" طبيب ومقيم بمنطقة القومية، إنه يشاهد تجمعات للقمامة بمختلف شوارع القومية، أثناء ذهابه لعمله كل صباح، مما تسبب فى انتشار الأوبئة والحشرات الضارة، وخاصة مع الكثافة السكانية بالمنطقة.

وناشد العشرات من سكان منطقة القومية، القائمين على حملة النظافة بحى أول الزقازيق، بسرعة التحرك وجمع القمامة من الشوارع، للحفاظ على شكل المنطقة التى أصبحت القمامة بأرقى مناطق بها، بسبب التقصير من القائمين على حملات النظافة.



انتشار القمامة بشوارع منطقة القومية



انتشار القمامة بشوارع منطقة القومية