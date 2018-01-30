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الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:54 م
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استكمال أعمال حماية جسور الطرق بنطاق محافظة دمياط

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:46 م
استكمال أعمال حماية جسور الطرق بنطاق محافظة دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أنشأت مديرية الطرق والنقل بدمياط برئاسة المهندس ضياء عوض، حوائط ساندة من مبانى الدبش بطول 200 متر لجوانب الطرق المطلة على الترع والمصارف بطريق الهرنة وحجاجة الرحامنة وطريق الترعة الكبيرة فارسكور/ الروضة من اعتمادات مديرية الطرق لهذا العام.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط باستكمال أعمال حماية جسور الطرق المطلة على الترع والمصارف بنطاق المحافظة من الانهيارات.

كما قرر محافظ دمياط  تشكيل لجنة الموارد البشرية بمديرية الزراعة وذلك للنظر فى تعيين الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير أدائهم واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية ، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة.

 

 
 
 
 

 


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