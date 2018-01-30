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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:41 ص
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استفتاء حول الإجهاض فى أيرلندا نهاية مايو 2018

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:53 ص
استفتاء حول الإجهاض فى أيرلندا نهاية مايو 2018 رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار


أ ف ب
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أعلن رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار الإثنين أنه سيتم تنظيم استفتاء حول الإجهاض فى البلاد أواخر مايو 2018.

وقال فى مؤتمر صحفى إثر اجتماع وزارى استمر عدة ساعات "وافقت الحكومة على تنظيم استفتاء فى نهاية شهر مايو".

وأوضح أن تاريخ الاستفتاء الدقيق سيحدد بعد النقاش البرلمانى.

والإجهاض ممنوع فى أيرلندا.

لكن فى 1983 أضيف تعديل إلى الدستور بعد إجراء استفتاء، منح الجنين والأم حقا متساويا فى الحياة.

وتم تعديل القانون بعد ثلاثة عقود للسماح بالإجهاض عندما تكون حياة الأم فى خطر وذلك بعد واقعة وفاة أم فى 2012 بعد رفض إجهاضها.

وقال فارادكار إنه سيتم نقاش الأمر فى البرلمان بغرفتيه مؤكدا "ثقته فى إمكانية إنجاز الجدول الزمنى" لتنظيم استفتاء فى مايو.

وتسافر آلاف الأيرلنديات حاليا سنويا إلى الخارج لإجراء إجهاض وتقصد معظمهن انجلترا.


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الإجهاض



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