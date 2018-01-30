استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)

استشهد الشاب الفلسطينى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما)، متأثرا بجروحه التى أصيب بها مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية .

وقالت مصادر فلسطينية أن الفتى أبو نعيم أصيب برصاصة فى رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء فى القرية، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبى لخطورة وضعه، وأعلن فى وقت لاحق عن استشهاده.

وأوضحت المصادر أن جنديا إسرائيليا أطلق النار على الفتى ليث وهو طالب بمدرسة المغير وإصابه بجروح جرحة .