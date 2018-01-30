ارتفاع عدد ضحايا انهيار نفق فى موسكو إلى 10 جرحى

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أعلنت هيئة الطوارئ فى العاصمة الروسية موسكو ارتفاع عدد ضحايا انهيار نفق تحت الأرض بالقرب من محطة "أوليتسا 1905 جودا" فى مترو موسكو، إلى عشرة أشخاص.

وقال مصدر فى خدمات الطوارئ، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن السقالات انهارت فى نفق بالقرب من محطة مترو "أوليتسا 1905 جودا" خط تاجانسكو-كراسنوبريسننسكايا، مساء الثلاثاء، وتم تسجيل خمسة مصابين.



وأشار المصدر، إلى أن: "عشرة أشخاص أصيبوا بجروح".