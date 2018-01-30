اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 30-1-2018





كتب حسام الشقويرى

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 30-1-2018، وكان ابرزها شراكة بين مصر للطيران وبرايم تورز وبوك يور ستار لطرح رحلات مميزة للسفر لكأس العالم، والذهب يرتفع مرة أخرى.. وعيار 21 يسجل 656.50 جنيها للجرام.

شراكة بين مصر للطيران وبرايم تورز وبوك يور ستار لطرح رحلات مميزة للسفر لكأس العالم

بعد النجاح الكبير لتحالف شركتى "برايم تورز وبوك يور ستار" فى اقتناص الوكالة الحصرية لتسويق باقات حصة مصر فى تذاكر وباقات كأس العالم المميزه vip & hospitality فى مصر، وذلك بالاتفاق مع شركة "ماتش هوسپيتاليتى العالمية" المتعاقدة على الحقوق الحصرية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لأربعة كئوس عالم متتالية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة الوطنية "مصر للطيران" وشركة "برايم تورز"، وذلك بمناسبة اختيار مصر للطيران كناقل رسمي للمشجعين المصريين المشاركين فى مونديال روسيا 2018.

من جانبه قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة الوطنية دائماً حاضرة في الأحداث الكبرى التي تهم قطاعات واسعة من المصريين، وأشار مسلم إلى أن الخطوة المهمة التي بدأت باستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا كان يجب أن يعقبها إطلاق مناسب يحمل اسم مصر ومشاركتها في مونديال روسيا 2018 عالياً، وهو ما حرصت عليه مصر للطيران بتوفير أفضل الإمكانيات والأسعار لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.

وقال المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم وبرايم تورز إنه يشعر بالفخر لاختيار مصر للطيران كشريك وناقل رسمي للمشجعين المصريين، مشيراً إلى أن عراقة مصر للطيران ورمزيتها بالنسبة لكل المصريين ستشجع المزيد على السفر والمشاركة فى تشجيع مصر. وأضاف وجيه أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو توفير الفرصة لأكبر عدد من المشجعين المصريين لتحقيق الحلم وتشجيع المنتخب الوطني المصري من مدرجات ملاعب روسيا لأول مرة منذ 28 عاماً.

وأكد محمد طلعت رئيس شركة بوك يور ستار بأن باقات الهوسبيتاليتي تتميز بالعديد من المميزات، وأهمها الأماكن المميزه للمشاهدة والمداخل الخاصة للجمهور، وأماكن الاستراحات وغيرها ونسعى لتقديم عروض بأسعار مميزة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين لتشجيع المنتخب المصرى.

هذا وطرحت برايم تورز و بوك يور ستار للمشجعين المصريين باقات منفصلة لكل مباراة يلعبها المنتخب الوطني في دور المجموعات على حدة، وعلى موقعهم الرسمى وبالتعاون مع شركة الأهرام للسياحة التى تتيح الباقات بنفس الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى باقات لمباريتين أو الثلاث مباريات التى ستلعبها مصر فى دور المجموعات.

وتنقسم كل باقة إلى عدة درجات على حسب مستوى التذكرة المطروحة والتي تبدأ من 595 دولارا، حيث يلعب المنتخب مبارياته الأولى فى ثلاث مدن روسية هي يكاترينبورج وسان بطرسبرج وفولجوجراد ضد منتخبات أوروجواى وروسيا والمملكة العربية السعودية.

الذهب يرتفع مرة أخرى.. وعيار 21 يسجل 656.50 جنيها للجرام

عاودت أسعار الذهب للصعود مرة أخرى، بعد تراجعها صباح اليوم الثلاثاء، وسجل الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين ونصف ليسجل عيار 21 مبلغ 656.50 جنيه حتى صياغة التقرير فى ظل اضطراب واضح لسوق الذهب بالتزامن مع عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562.50 جنيه

عيار 21 : 656.50 جنيه

عيار 24 : 750.25 جنيه

الجنيه الذهب: 5252 جنيها

الأوقية: 1344 دولارا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا "الأوقية" قبل قليل بقيمة 9 دولارات مرة أخرى، بعد أداء قوى للدولار أمام العملات الأخرى الأمر الذى خفض الأوقية لتسجل 1335 دولارا، لكنها عاودت الارتفاع لتسجل 1344 دولارا الآن.

الإحصاء: 259 مليون دولار قيمة استيراد "قمصان نوم وسراويل داخلية" فى 8 أشهر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد الدولة لملابس داخلية وخارجية للنساء والرجال خلال 8 أشهر فقط فى الفترة من يناير – أغسطس 2017 بقيمة تجاوزت 259 مليون دولار، هذا بخلاف ما تم استيراده من سلع استفزازية أخرى تمثلت فى صلصال ومبيدات وصابون وأحذية وغذاء للحيوانات بقيمة بلغت 453 مليون دولار خلال ذات الفترة.

ووفقاً لتقرير إحصائى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه، حول تفاصيل واردات مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضى، جاءت أهم واردات مصر من الملابس للنساء والرجال بدءاً من "قمصان النوم والأرواب والسراويل الداخلية" وحتى "الجواكت والبليزرات والفساتين والتنورات"، كالتالى:

- استيراد معاطف وعباءات بنحو 1.9 مليون دولار.

- استيراد بدل للرجال بنحو 5 آلاف دولار.

- استيراد جواكت وبليزرات بنحو 70 ألف دولار

- استيراد بنطلونات وبدل للنساء بنحو 5.4 مليون دولار.

- استيراد جواكت للنساء بنحو 1.9 مليون دولار.

- استيراد فساتين بنحو 1.1 مليون دولار.

- استيراد تنانير "جيبات" بنحو 500 ألف دولار.

- استيراد قمصان بنحو 3.3 مليون دولار.

- استيراد بلوزات بقيمة 2.6 مليون دولار.

البورصة تستعرض معايير الأنشطة المتخصصة.. ومقترح بتفعيل صانع السوق

عقدت البورصة المصرية، أول اجتماع لمجلس إدارتها فى العام الجديد، أمس الاثنين، حيث تم استعراض العديد من الملفات الخاصة بالعمل على استكمال جهود تطوير سوق الأوراق المالية واستعراض جهود التطوير الداخلى بالمؤسسة.

وشهد الاجتماع، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، استعراض معايير اختيار الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتداول فى نفس الجلسة، والمقترح تطبيقها فى حال اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مواعيد مراجعة التطبيق الاعتيادية.

كما تم استعراض الدراسة المعدة من قبل البورصة المصرية فيما يتعلق بتفعيل نشاط صانع السوق والصادر بتنظيمه قرار من وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، والذى يتيح الترخيص لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية التى تحددها البورصة وهى الأسهم المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الإفصاح ويسمح لها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع.

هذا فضلا عن إعداد خريطة التطوير التكنولوجى للمؤسسة بصفة عامة والتى تشمل العديد من الأمور، فيما يتعلق بأنظمة القيد والعضوية والرقابة على التداول وغيرها من الأنظمة الداخلية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين مجلس إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ,حيث تم ارسال كافة المقترحات للرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارتها.

المصرية للاتصالات تنجو من حكم لصالح "اتصالات" بـ 125 مليون دولار بقضية المكالمات الدولية نتيجة التسوية الودية

قضت المحكمة الاقتصادية في حكم واجب النفاذ بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بسداد نحو 125 مليون دولار لاتصالات مصر، وذلك بقضية أسعار الترابط الخاصة بالمكالمات الدولية، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لليوم السابع.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لهذا الحكم تكون الشركة المصرية للاتصالات مطالبة بسداد الرسوم القضائية المستحقة للمحكمة الاقتصادية والتي قد تصل إلى 170 مليون جنيه.

فيما كانت المصرية للاتصالات قد وقعت قبل ايام اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر بمبلغ صافي 48 مليون دولار سددتها الشركة المملوكة للدولة منذ ايام لاتصالات بخلاف تسوية مبالغ أخرى مستحقة عن المكالمات الدولية الواردة عن طريق سدادها بطريق المقاصة بين الشركتين، وذلك في إطار تسوية ودية مرضية للطرفين.

وعلق مصدر مسئول لـ "اليوم السابع" قائلا: "أن الحكم صحيح، ولكنه يعتبر تحصيل حاصل ولن يغير من الأمر شيئا بعد توقيع اتفاق التسوية بين الطرفين، فاحتمالية ربح أو خسارة القضية كانت قائمة لدى الشركتين، فضلاً عن أن الحكم جائز الطعن عليه ويخضع لإجراءات تنفيذ طويلة جداً قد تصل إلى سنوات وهو الامر الذي من شأنها إعاقة التعاون بين الشركتين".

ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فى 22 من يناير على الصيغة النهائية لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة اتصالات مصر، بخصوص المكالمات الواردة فى إطار سياسة الشركة لإنهاء النزاعات القائمة مع شركات المحمول العاملة فى السوق.

ووقعت الشركة، اتفاقية تسوية مع اتصالات مصر، تضمنت الفترة من بداية التعامل وحتى 13 يونيو 2017، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار لاتصالات مصر بخلاف مستحقات أخرى تم تسويتها بطريق المقاصة بين الشركتين، تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بنحو أكثر من 100 مليون دولار أمريكى.