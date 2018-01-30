video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

احتجاز فرد أمن متهم بالاعتداء الجنسى على طفلة بمستشفى ميت أبو غالب

الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:01 ص
احتجاز فرد أمن متهم بالاعتداء الجنسى على طفلة بمستشفى ميت أبو غالب اعتداء - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

قررت النيابة العامة في كفر سعد بدمياط، اليوم، احتجاز فرد أمن متهم بالتعدى جنسيا على طفلة 3 سنوات  داخل مستشفى ميت أبو غالب المركزى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة كفر سعد قد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم "م.م.ع"  22 سنة فرد أمن بمستشفى ميت أبو غالب المركزى بعد أن تقدمت  "ى.ا" 38 سنة، والدة الطفلة " ر.م" 3 سنوات  ببلاغ ضده ، بالإعتداء على نجلتها أثناء وجودها معها بالمستشفى حيث استدرجها لغرفة الأمن للتعدى عليها طبقا لأقوال والدتها فى المحضر رقم 960 إدارى كفرسعد لسنة 2018م.

وبحسب مصدر أمنى، فقد ألقي القبض على المتهم وذلك بعد الإنتهاء من تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وتبين أنه قام باستدراج الطفلة إلى غرفة الأمن الخاصة بالمستشفى.
 
وطلبت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى وعرض المتهم على الطب الشرعى لتحليل السائل المنوى، ومطابقتة بالسائل المنوى الذى عثر عليه بجسم الفتاة الفستان الذى كانت ترتديه.

يذكر أن التقرير الطبى أكد أن غشاء البكارة سليم، ولا توجد أى إصابات ظاهرية، بينما توجد بقايا السائل المنوى الخاص بالمتهم على جسمها من الأسفل، وعلى الفستان الذى كانت ترتديه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة دمياط تأمر بضبط فرد الأمن المتهم بالاعتداء جنسيا على طفلة داخل مستشفى

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مستشفى ميت ابو غالب

مركز شرطه كفر سعد

التعدى على طفله جنسيا



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة