احتجاز فرد أمن متهم بالاعتداء الجنسى على طفلة بمستشفى ميت أبو غالب





دمياط عبده عبد البارى

قررت النيابة العامة في كفر سعد بدمياط، اليوم، احتجاز فرد أمن متهم بالتعدى جنسيا على طفلة 3 سنوات داخل مستشفى ميت أبو غالب المركزى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان ضباط مباحث مركز شرطة كفر سعد قد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم "م.م.ع" 22 سنة فرد أمن بمستشفى ميت أبو غالب المركزى بعد أن تقدمت "ى.ا" 38 سنة، والدة الطفلة " ر.م" 3 سنوات ببلاغ ضده ، بالإعتداء على نجلتها أثناء وجودها معها بالمستشفى حيث استدرجها لغرفة الأمن للتعدى عليها طبقا لأقوال والدتها فى المحضر رقم 960 إدارى كفرسعد لسنة 2018م.



وبحسب مصدر أمنى، فقد ألقي القبض على المتهم وذلك بعد الإنتهاء من تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وتبين أنه قام باستدراج الطفلة إلى غرفة الأمن الخاصة بالمستشفى.



وطلبت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعى وعرض المتهم على الطب الشرعى لتحليل السائل المنوى، ومطابقتة بالسائل المنوى الذى عثر عليه بجسم الفتاة الفستان الذى كانت ترتديه.



يذكر أن التقرير الطبى أكد أن غشاء البكارة سليم، ولا توجد أى إصابات ظاهرية، بينما توجد بقايا السائل المنوى الخاص بالمتهم على جسمها من الأسفل، وعلى الفستان الذى كانت ترتديه.