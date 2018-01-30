إقامة منطقة استثمارية على مساحة 50 فدان بالوادي الجديد

إقامة منطقة استثمارية على مساحة 50 فدان بالوادي الجديدالثلاثاء، 30 يناير 2018 07:08 م
وزير الإستثمار
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وافقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمارو التعاون الدولى ،على اقامة منطقة استثمارية كبرى بالوادى الجديد ،على مساحه 50 فدان.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وخلال اللقاء تم مناقشه اليات البدء في انشاء مبنى خدمه مستثمرين بالمحافظة للتيسير عليهم، كما تم تباحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة ،كما تم مناقشه معدل تنفيذ المشروعات التنموية بالوادي الجديد والممولة ،من خلال المنح التي وفرتها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في التنمية خلال الفترة الماضية .
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