إسرائيليون يلتقطون صورة سيلفى على أنقاض منزل فلسطينى





كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن مجموعة من العاملين المدنيين فى بلدية القدس التقطوا صورة سيلفى اثناء هدم منازل الفلسطينين بقرية "العيسوية" فى شرق القدس أمام مالكى المنزل.

وقالت الصحيفة أن العاملين المدنيين اللذين يطلق عليهم مراقبين التقطوا الصورة وخلفهم حطام منزل أحد الفلسطينين فى المدينة بإدعاء بناء المنزل على أراضى غير مرخصة من قبل السلطات الإسرائيلية .



عمليات الهدم

وأوضحت الصحيفة أن أحد الشرطيين شارك أيضا بتصوير مقطع فيديو لعمليات هدم المنزل ، مما استفز مشاعر الفلسطينيين.

ومن المعروف أن قرية العيسوية من أكبر القرى التى يسكنها العرب الفلسطينيين فى مدينة القدس المحتلة.