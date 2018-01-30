إزالة حالة تعدى على أرض زراعية لبناء مقابر فى قرية البساتين بدمياط

إزالة حالة تعدى على أرض زراعية لبناء مقابر فى قرية البساتين بدمياطالثلاثاء، 30 يناير 2018 04:42 م
حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة محمود المرسى، بشكل فورى لحالة تعدى مساحة أرض زراعية فى منطقة السواحل قرية البساتين، اليوم، الثلاثاء، بناء على الإخطار الوارد من الزراعة ببناء مقابر وتم إزالة التعدى وردم الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين تحت أشراف رامى أحمد يحيى، رئيس الوحدة المحلية بالبساتين، ومحمود عامر، مسئول النظافة بالوحدة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها.
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