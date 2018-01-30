إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على هشام جنينة بكفالة 500 جنيه





كتبت أمنية الموجى

هشام جنينة

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بكفالة 500 جنيه، فى اتهامهم بضرب المجنى عليه مستخدمين الأسلحة البيضاء.

كان هشام جنينة حرر محضرا بقسم أول التجمع الخامس ضد 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وإصابته بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من منزله.

من جانبه أكد مصدر أمنى عن وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وسيارة أخرى ونشبت مشاجرة بين طرفى السيارتين، وحدوث إصابات بينهما.