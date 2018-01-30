إحالة دعوى منع نشر أخبار العمليات العسكرية إلا بتصريح للدائرة الأولى





كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي يطالب فيها بمنع نشر أى أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، وإحالتها للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى .

ذكرت الدعوى التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر مصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.