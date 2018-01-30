"أوقفوا الإبادة الجماعية" هاشتاج لدعم منطقة عفرين السورية





دمشق (أ ش أ)

دشن عدد من النشطاء السوريين من العرب والأكراد هاشتاج تحت عنوان "أوقفوا الابادة الجماعية فى عفرين" لدعم منطقة عفرين التى تتعرض لليوم الحادى عشر للقصف من قبل القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها.

وطالب الناشطون ، طقبا لقناة "سكاى نيوز بالعربية" الليلة ، بتداول الهاشتاج على جميع مواقع التواصل الاجتماعى بغية إيصال الصوت إلى مراكز القرار الدولى ولفرض حظر جوى أمام الطائرات التركية.

واتهم منسقو هذه الحملة ‎الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسعيه لتنفيذ حلمه "بإنشاء إمبراطوريته العثمانية على حساب شعوب المنطقة عامة والمكونات السورية فى الشمال السورى خاصة ومن بوابة عفرين".

وتزداد الحالة الإنسانية سوءا فى منطقة عفرين شمالى غرب سوريا بفعل موجات النزوح الكثيفة ومقتل عشرات المدنيين جراء العملية العسكرية التركية.