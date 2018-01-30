أورانج فى بيان للبورصة: تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة 15.4 مليار جنيه





كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات، عن تغطية اكتتاب الشركة لزيادة رأس مالها المصدر بعدد 1.54 مليار سهم، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار جنيه، بنسبة 99.49%، منوهة بأنه لن يُعاد طرح الأسهم التى لم تتم تغطيتها مرة أخرى.

وأوضحت أورانج، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 1.532 مليار سهم، شاملة عدد أسهم أصحاب الأرصدة الدائنة المقدر بـ1.523 مليار سهم.

كانت الشركة قد أكدت فى وقت سابق أنها ما زالت تدرس كل الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط وقواعد القيد بالبورصة، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، المتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا، طبقا لنسبة التداول الحر الحالية 1% تقريبا بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة المساهمة المصرية، منوهة بأن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق واستعداد المستثمرين المحتملين، وبالنسبة لسعر السهم فسيتحدد فى ضوء القيمة العادلة للسهم.

وأشارت الشركة، فى بيان سابق للبورصة، إلى أنه حال عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طُلب منها الشطب الإجبارى، سيتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وفقا للمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.