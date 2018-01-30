أسعار النفط اليوم الثلاثاء 30-1-2018 برنت يسجل 68.97 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 30-1-2018 ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 68.97 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 64.86 دولار للبرميل.

وكانت عقود برنت الآجلة تسليم مارس قد سجلت خلال تعاملات أمس الاثنين نحو 69.46 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام 65.56 دولار للبرميل.

أمريكا تتساوى فى الإنتاج مع السعودية



وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه كل من الولايات المتحدة والسعودية، إذ ضخت فى المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا فى 2017

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وقفز الإنتاج الأمريكى ما يزيد على 17 % منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا قريبا.

وغذى انخفاض الدولار على مدى 6 أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة فى أسعار النفط. وانخفضت العملة الأمريكية 3% منذ بداية الشهر الجارى.

والنفط مقوم بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

العراق ملتزم باتفاق أوبك رغم سعيه لزيادة طاقة التصدير



فيما قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى الاثنين إن بلاده ستلتزم باتفاق خفض الإنتاج الذى تقوده أوبك على الرغم من أنها تعمل جاهدة لزيادة طاقتها التصديرية للنفط من الشمال والجنوب.

وبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية للعراق خمسة ملايين برميل يوميا بما فى ذلك 4.6 مليون برميل يوميا من الجنوب.

واضطر العراق، ثانى أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى تقييد إنتاجه يما يتفق مع تعهدات أوبك بخفض إمداداتها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ضمن اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.

وعلق اللعيبى قائلا إن ”العراق أوضح فى كل مرة وفى كل مناسبة أنه سيلتزم بإعلانات أوبك بروح طيبة وراضية... نحن عازمون على أن نصل إلى طاقة تصديرية قدرها خمسة ملايين برميل يوميا بنهاية هذا العام“.

وأدت تخفيضات الإنتاج التى اضطلعت بها أوبك إلى زيادة الأسعار، والتى تجاوزت الأسبوع الماضى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. ويستفيد أعضاء أوبك من هذا الارتفاع والزيادة فى الإيرادات ويقولون إن الأسعار ليست مرتفعة للغاية. ووصف اللعيبى الأسعار بأنها ”معقولة“ إلى الآن.

وأضاف أن العراق يأمل فى زيادة الإنتاج من حقول نفط كركوك فى شمال البلاد إلى أكثر من المثلين بمساعدة بى بى .

وقال الوزير إن سوق النفط تقترب من ”الاستقرار الجيد“ وإن العراق يضخ ما يتراوح بين 4.35 و4.36 مليون برميل يوميا من النفط.