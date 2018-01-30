أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-1-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أبو قير للأسمدة، النصر لصناعة المحولات-الماكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك البركة مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقارى، القاهرة للدواجن، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة نتيجة تراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها البنك التجارى الدولى وهيرميس، فيما ارتفع مؤشرى الأوسع نطاقاً والأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذى حقق أعلى مستوى له منذ أكتوبر لعام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.576 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة نتيجة تراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها البنك التجارى الدولى وهيرميس، فيما ارتفع مؤشرى الأوسع نطاقاً والأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذى حقق أعلى مستوى له منذ أكتوبر لعام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.576 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 34.96 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 17.5 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 15315 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2740 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 875 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 523 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 96 شركة، ولم تتغير 25 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.08 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 30.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 13.58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 29.05 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.84%

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 35.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 11.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.08%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.76%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.57 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 8.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 9.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%