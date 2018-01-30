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"أزمة نفسية" تدفع شابًا للانتحار بأكتوبر

الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:49 م
"أزمة نفسية" تدفع شابًا للانتحار بأكتوبر انتحار - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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انتحر شاب بشنق نفسه داخل مسكنه بأكتوبر لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 


تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بمسكنه فى أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أزمة نفسية دفعت شابا للانتحار، وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 
 
 
 

 


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انتحار شاب

أزمة نفسية

أكتوبر

أمن الجيزة



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