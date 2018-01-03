4 أبريل .. الحكم على 190 إخوانيا بسوهاج متهمين فى قضية المغارة

4 أبريل .. الحكم على 190 إخوانيا بسوهاج متهمين فى قضية المغارةالأربعاء، 03 يناير 2018 05:55 م
محكمة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
حجزت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، الحكم على 190 إخوانيًا، بينهم 60 محبوسين، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، إلى جلسة 4 أبريل القادم للحكم، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وبعد انتهاء الجلسة، تم ترحيل المتهمين الى محبسهم تحت حراسة أمنية مشددة، تحت اشراف المقدم أيمن عثمان رئيس مباحث الترحيلات بمجمع المحاكم بسوهاج.
تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة