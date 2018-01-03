10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليهاالأربعاء، 03 يناير 2018 03:00 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
تتجه الدولة بقوة إلى دعم مناطق توليها أهمية يأتى ضمنها منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث تأتى وزارة الأوقاف فى مقدمة الجهات الداعمة للمنطقة بعدد من المشروعات كانت كالتالى:
1 – بناء 100 بيت لأهالى المدن الثلاثة بـ25 مليون جنيه.
2 – تأسيس مجزر آلى تفتتحه فى مارس لخط إنتاج 600 رأس.
3 – تأسيس مدينة حرفيين بالبحر الأحمر تستفيد منها المدن الثلاثة.
4 – بناء 5 مساجد ومراكز إسلامية بالمدن الثلاثة.
5 – تأسيس إدارة فرعية ورفع كفاءة مديرية الأوقاف بالمحافظة للتوسع فى نشاطها الدعوى.
6 – تعيين عمال وموظفى الأوقاف من أهالى المنطقة دون غيرهم.
7 – تخصيص سوق على 10 أفدنة بالمحافظة تخدم المدن الثلاثة.
8 – زيادة بدلات خطباء المدن الثلاثة للقيام بواجبهم الدعوى.
9 - زيارات دورية لوزير الأوقاف على رأس وفود العلماء.
10 – توجيه قوافل دعوية متعددة وأمسيات دينية ولقاءات مع الأهالى لتوعيتهم.
إضافة تعليق
صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين
"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة