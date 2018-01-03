10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها





كتب – إسماعيل رفعت

تتجه الدولة بقوة إلى دعم مناطق توليها أهمية يأتى ضمنها منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث تأتى وزارة الأوقاف فى مقدمة الجهات الداعمة للمنطقة بعدد من المشروعات كانت كالتالى:

1 – بناء 100 بيت لأهالى المدن الثلاثة بـ25 مليون جنيه.



2 – تأسيس مجزر آلى تفتتحه فى مارس لخط إنتاج 600 رأس.

3 – تأسيس مدينة حرفيين بالبحر الأحمر تستفيد منها المدن الثلاثة.



4 – بناء 5 مساجد ومراكز إسلامية بالمدن الثلاثة.

5 – تأسيس إدارة فرعية ورفع كفاءة مديرية الأوقاف بالمحافظة للتوسع فى نشاطها الدعوى.



6 – تعيين عمال وموظفى الأوقاف من أهالى المنطقة دون غيرهم.

7 – تخصيص سوق على 10 أفدنة بالمحافظة تخدم المدن الثلاثة.



8 – زيادة بدلات خطباء المدن الثلاثة للقيام بواجبهم الدعوى.

9 - زيارات دورية لوزير الأوقاف على رأس وفود العلماء.



10 – توجيه قوافل دعوية متعددة وأمسيات دينية ولقاءات مع الأهالى لتوعيتهم.