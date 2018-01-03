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​محافظ الغربية: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ مستشفيات محلة مرحوم وحميات طنطا

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:25 ص
​محافظ الغربية: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ مستشفيات محلة مرحوم وحميات طنطا اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية – عادل ضرة
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أكد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال البناء بمستشفى محلة مرحوم طنطا، والتى بدأ العمل بها فى عام 2005، ​والذى كان متوقفًا حتى 2010، بتكلفة 136 مليون جنيه.

 

وأضاف المحافظ، أنه أصدر تعليمات مشددة بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى الموعد المحدد لإدخالها الخدمة.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع  الأعمال الجارية فى مستشفى  حميات طنطا، والتى انتهت الإنشاءات بها وجارى أعمال التشطيبات النهائية بتكلفة 146 مليون جنيه، لافتًا أن المستشفى بدأ العمل بها فى 2005 ثم استئناف العمل بها، ومقرر افتتاحها فى شهر ديسمبر المقبل.

 

وأشار إلى أن مستشفى صدر المحلة الكبرى جارى الانتهاء من الجناح الخلفى منها، وسيتم افتتاحه فى شهر يناير الجارى، وافتتاح الجناح الأمامى فى شهر أكتوبر المقبل بتكلفة 20 مليون جنيه بسعة 180 سريرا، مشددًا على سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وإسنادها لمقاولين آخرين، لإنهاء المشروعات وتسليمها فى موعدها المحدد.


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