وكيل معهد الكبد بالمنوفية: إدراج طلاب المدارس بمنظومة مكافحة فيروس سى

المنوفية - محمود شاكر

صرحت الدكتورة سميرة عزت أبو الخير، وكيل معهد الكبد القومى، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة المنوفية، أنها تخطط خلال الفترة القادمة بالنهوض بالخدمات المقدمة من خلال القطاع التى تتولى قيادته خلال الفترة الحالية على أن تنصب جميعها فى تقديم الخدمات المتكاملة للوصول بمعهد الكبد إلى العالمية.

وأكد سميرة أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من ضمن الخطط للقضاء على فيروس سى أنه سيتم النزول إلى المدارس المختلفة، لتقديم العلاج لطلاب المدارس فى محاولة لوأد المرض فى مراحل مبكرة من اجل القضاء عليه نهائيا.

وأضافت أن خطة "قرية خالية من فيروس سى" جارى العمل به من خلال العديد من المحاور المختلفة والتى تسعى إلى القضاء على الفيروس وانتشاره بشكل كامل ومن أجل التخفيف عن المواطنين.

وتابعت سميرة أبو الخير، أنها تسعى للنهوض بصحة الإنسان معنويا وجسديا وأن يتم الاهتمام بالبيئة التى يعيش بها من خلال توفير الجو الصحى الأمن له ولحياة جيدة، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدنى من خلال الاتحاد الاقليمى للجمعيات بمحافظة المنوفية للوصول إلى كل الشرائح والقطاعات.