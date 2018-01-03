وكيل "تعليم" كفر الشيخ: إنشاء لجنة لمكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه قرر إنشاء لجنة لمكافحة الغش الإلكترونى لمنع تسريب الامتحانات، مشيرا أن المديرية انتهت من الاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى.

وأضاف عثمان لـ "اليوم السابع"، أن 48 ألف و500 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان فى 300 لجنة، بمدارس 13 إدارة تعليمية، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير الجارى وتنتهى فى 18 يناير، وتبدأ خلال إجازة نصف العام تصحيح الأوراق.