وفاة 4 أشخاص بسبب الكوليرا فى ملاوى





(أ ش أ)





أفادت تقارير إخبارية واردة من مالاوى بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم من جراء الإصابة بمرض الكوليرا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن الكوليرا بدأت فى الانتشار فى مالاوى بسبب انطلاق موسم الأمطار وأن أكثر من 150 شخصا دخلوا المستشفيات حتى الآن، للعلاج من هذا المرض الذى ينتشر بسبب عدم استخدام المياه النقية والتلوث.

وأشار الراديو إلى أن أكثر حالات الإصابة توجد فى منطقة كارونجا حيث يستخدم أكثر من 70 فى المائة من السكان مياه غير نقية.

على صعيد متصل، بدأت حكومة مالاوى حملة قومية لتوعية المواطنين بضرورة غسل أيديهم بالماء والصابون خاصة بعد الخروج من الحمامات وقبل تناول الطعام.

كانت مالاوى قد شهدت انتشار وباء الكوليرا عام 2009، أسفر – آنذاك – عن وفاة 82 شخصا من بين المصابين الذين تجاوز عددهم أكثر من 3000 شخص.