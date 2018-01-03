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الأربعاء، 03 يناير 2018 09:25 م
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وزير الدفاع البريطانى يشيد بدور الكويت فى مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:21 م
وزير الدفاع البريطانى يشيد بدور الكويت فى مكافحة الإرهاب وزير الدفاع الكويتى


أ ش أ
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أشاد وزير الدفاع البريطانى، جافين ويليامسون، اليوم الأربعاء، بالدور المهم الذى تقوم به دولة الكويت فى المنطقة عبر مشاركتها الرئيسية فى التحالف الدولى لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابى، مشيرًا إلى الدور الإنسانى للكويت باعتبارها إحدى الدول المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

وأكد ويليامسون - فى تصريح عقب لقائه نظيره الكويتى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - ترحيب بلاده بدور الكويت فى فض النزاعات الإقليمية خاصة بعد شغلها لمقعد غير دائم فى مجلس الأمن للعاميين 2018 و2019، وقال ويليامسون، إن هذه الزيارة تعد بمثابة فرصة مهمة للبناء على التعاون العسكرى بين البلدين، معربا عن أمله فى تعزيز سبل التعاون وتطويرها.

وكان ويليامسون وصل - فى وقت سابق اليوم - إلى الكويت، وبحث مع نظيره الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أوجه التعاون المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.


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