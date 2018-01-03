video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الألمانى يزور أوكرانيا لبحث الأوضاع فى دونباس

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:02 م
وزير الخارجية الألمانى يزور أوكرانيا لبحث الأوضاع فى دونباس وزير الخارجية الألمانى سيجمار جابرييل


أ ش أ
إضافة تعليق


أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، راينر بريول، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيجمار جابرييل، الذى يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى أوكرانيا تستغرق يومين، سيبحث الوضع "المتفاقم" فى (دونابس) شرق أوكرانيا والدور الدبلوماسى الذى تقوم به برلين إزاء الأوضاع فى أوكرانيا.

وقال بريول - وفقا للموقع الرسمى لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) - إن جابرييل، سيجرى محادثات مع نظيره الأوكرانى بافل كليمكين، وممثلين من بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث "أن جابرييل، سيزور كييف اليوم، وغدا سيزور خط التماس بالقرب من ماريوبول وتتضمن الموضوعات التى يناقشها مع ممثلى الحكومة الأوكرانية الإصلاحات ومحاربة الفساد".

وأوضح بريول، أن وزير الخارجية الألمانى، أشار - قبل توجهه - إلى الوضع المتفاقم فى دونباس، وقال إنه "لا يزال هناك الكثير من إطلاق النار، والكثير من الأسلحة الثقيلة فى المنطقة"، مشيرا إلى أن التبادل الأخير للسجناء فى دونباس واتفاق وقف إطلاق النار فى موسم العطلات يعتبر "بوادر جيدة"، موضحًا أن الهدف من وراء هذه الزيارة هو إثبات للأوكرانيين أن ألمانيا "لا تتركهم فى وضع حرج".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا ترسل مساعدات جديدة إلى منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا

نائب وزير الخارجية الروسى: أوكرانيا ترغم دونباس على الخروج بدلا من دعمه

روسيا تعلن استمرار عملية تبادل الأسرى بين إقليم دونباس وأوكرانيا

اخبار عالمية

الخارجية الالمانية

اخبار العالم

اخبار المانيا

اوكرانيا

الدونباس



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة