وزير الخارجية الألمانى يزور أوكرانيا لبحث الأوضاع فى دونباس

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، راينر بريول، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيجمار جابرييل، الذى يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى أوكرانيا تستغرق يومين، سيبحث الوضع "المتفاقم" فى (دونابس) شرق أوكرانيا والدور الدبلوماسى الذى تقوم به برلين إزاء الأوضاع فى أوكرانيا.

وقال بريول - وفقا للموقع الرسمى لإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) - إن جابرييل، سيجرى محادثات مع نظيره الأوكرانى بافل كليمكين، وممثلين من بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث "أن جابرييل، سيزور كييف اليوم، وغدا سيزور خط التماس بالقرب من ماريوبول وتتضمن الموضوعات التى يناقشها مع ممثلى الحكومة الأوكرانية الإصلاحات ومحاربة الفساد".

وأوضح بريول، أن وزير الخارجية الألمانى، أشار - قبل توجهه - إلى الوضع المتفاقم فى دونباس، وقال إنه "لا يزال هناك الكثير من إطلاق النار، والكثير من الأسلحة الثقيلة فى المنطقة"، مشيرا إلى أن التبادل الأخير للسجناء فى دونباس واتفاق وقف إطلاق النار فى موسم العطلات يعتبر "بوادر جيدة"، موضحًا أن الهدف من وراء هذه الزيارة هو إثبات للأوكرانيين أن ألمانيا "لا تتركهم فى وضع حرج".