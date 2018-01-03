وزير الأوقاف يوجه بسرعة الإعلان عن عدد من الوظائف القيادية العليا





كتب لؤى على





وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بسرعة اتخاذ الإجراءات للإعلان عن عدد كبير من الوظائف القيادية العليا قريبًا دفعًا لدماء جديدة في العمل القيادي.

حيث من المقرر أن يتم الدفع بعدد كبير من الشباب في مفاصل العمل القيادي في الوزارة مع التوازن في الحفاظ على الكفاءات المتميزة في ضوء اللوائح المنظمة لاختيار القيادات.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والقدرة على الابتكار ستكون أهم مقاييس الاختيار من خلال اللجان المختصة وفق ما ينظمه القانون، وجار اتخاذ إجراءات الإعلان الذي نؤمل أن يكون جاهزًا للنشر خلال أسابيع قليلة.