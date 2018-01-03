وزيرة التخطيط تهنئ طارق الحصرى مستشار الوزارة للتطوير المؤسسى بمنصبه الجديد





كتب مصطفى عبد التواب





تقدمت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بتهنئة د.طارق الحصرى، مستشار الوزارة للتطوير المؤسسى، على المنصب الذي تم تكليفه به، وكيلاً للمعهد الدولى للنقل واللوجيستيات متمنية له التوفيق فى منصبه الجديد.

وقالت هالة السعيد، فى بيان اليوم،: "د.طارق الحصرى أحد أفضل الشخصيات التي عملت معها، وهو مكسب لأى مكان، وكنا نتمنى استمراره، لكننا لن نقف في وجه طموحه المهنى، وسنبنى على الدور المهم الذي قام به في الفترة الماضية في إطار التطوير المؤسسى.. وقد أكد لنا أنه سيكون دائم الصله بالوزارة، وسيستمر فى القيام بدوره الوطنى وتقديم ألمساعده و العون فى أى وقت نحتاجه فيه".

وأضافت الوزيرة: "سنحدد مع الحصرى موعدًا لحفل تكريمه، والذى سيليق بالدور الكبير الذى قام به بالوزارة فى فترة تواجده".. واختتمت حديثها قائلة: "نبارك للمعهد الدولي للنقل واللوجيستيات على وجود وكيل نشط له مثل د.طارق الحصري".