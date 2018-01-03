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وزارة السياحة تعلن آليات تسجيل عقود موسم العمرة الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:52 م
وزارة السياحة تعلن آليات تسجيل عقود موسم العمرة الجديد.. تعرف عليها معتمرون مصريون - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، فتح باب توثيق عقود العمرة للموسم الجديد بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، بدءا من غد الخميس، وطالبت الوزارة الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية بالتوجه لمقرها لتوثيق العقود.

وبحسب التفاصيل المعلنة من جانب وزارة السياحة، تتضمن آليات تسجيل العقود عددا من الضوابط والأوراق المطلوبة، وهى:

- أصل عقود الوكالة الخاصة بالمؤسسة السعودية، بعدد 4 نسخ، بعد اعتمادها من الغرفة السياحية.

- طلب توثيق عقود موجه لوزارة السياحة على الورق الرسمى للشركة ومختوم بخاتمها.

- إقرار مرفق على الورق الرسمى للشركة، موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع، ومختوم بخاتم الشركة وختم صحة التوقيع من البنك.

- أصل رخصة الشركة وصورة منها.

- أصل وصورة جواز سفر من وقع على العقد ممثلا للشركة ونائبا عنها.

- مستخرج سجل تجارى لا يتعدى 3 أشهر.

 

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة، فى الإخطار المرسل لأعضائها، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، استلام الأوراق اعتبارا من غد الخميس، على أن يتم تسليم العقود الموثقة بعد 24 ساعة من تسليمها للغرفة، ثم تتوجه الشركة بعد ذلك لتسليم العقود والأوراق والتعهدات لوزارة السياحة.


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