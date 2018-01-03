وزارة السياحة التونسية: أكثر من 7 ملايين سائح زاروا البلاد عام 2017

وزارة السياحة التونسية: أكثر من 7 ملايين سائح زاروا البلاد عام 2017الأربعاء، 03 يناير 2018 06:25 ص
تونسيات
(أ ش أ)
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شهدت تونس خلال عام 2017 توافد 7 ملايين و 51 ألف سائح أى بزيادة تقدر نسبتها ب23.2 % مقارنة بعام 2016.
وأشارت وزارة السياحة التونسية فى بيان لها إلى تسجيل انتعاشة كبيرة بعد زيارة أكثر من 570 ألف سائح فرنسى لتونس بزيادة تقدر ب 46% مقارنة بالعام 2016 إضافة إلى زيارة 515 ألف سائح روسى و 182 ألف سائح ألمانى وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكى لتونس،فيما سجّلت السياحة الصينية نموا بقرابة 19 ألف سائح .
وحققت السياحة الجزائرية إلى تونس رقما قياسيا فى عام 2017 بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف بحسب الوزارة.
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