وزارة السياحة التونسية: أكثر من 7 ملايين سائح زاروا البلاد عام 2017





(أ ش أ)

شهدت تونس خلال عام 2017 توافد 7 ملايين و 51 ألف سائح أى بزيادة تقدر نسبتها ب23.2 % مقارنة بعام 2016.

وأشارت وزارة السياحة التونسية فى بيان لها إلى تسجيل انتعاشة كبيرة بعد زيارة أكثر من 570 ألف سائح فرنسى لتونس بزيادة تقدر ب 46% مقارنة بالعام 2016 إضافة إلى زيارة 515 ألف سائح روسى و 182 ألف سائح ألمانى وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكى لتونس،فيما سجّلت السياحة الصينية نموا بقرابة 19 ألف سائح .

وحققت السياحة الجزائرية إلى تونس رقما قياسيا فى عام 2017 بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف بحسب الوزارة.