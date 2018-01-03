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الأربعاء، 03 يناير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
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هزة أرضية بمقياس 5 ريختر تضرب ولاية البليدة شمال الجزائر

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:23 ص
هزة أرضية بمقياس 5 ريختر تضرب ولاية البليدة شمال الجزائر مقياس ريختر


(أ ش أ)
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ضربت هزة أرضية بمقياس 5 ريختر الليلة ولاية البليدة الواقعة شمال الجزائر.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم، مشيرة إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية .

وذكرت القناة، أن سكان العاصمة وضواحيها جرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية شعروا بهزة أرضية قوية نوعا ما، فيما قامت مصالح الحماية المدنية فى المناطق التى مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.


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