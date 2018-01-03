هزة أرضية بمقياس 5 ريختر تضرب ولاية البليدة شمال الجزائر

هزة أرضية بمقياس 5 ريختر تضرب ولاية البليدة شمال الجزائرالأربعاء، 03 يناير 2018 02:23 ص
مقياس ريختر
(أ ش أ)
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ضربت هزة أرضية بمقياس 5 ريختر الليلة ولاية البليدة الواقعة شمال الجزائر.
ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم، مشيرة إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية .
وذكرت القناة، أن سكان العاصمة وضواحيها جرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية شعروا بهزة أرضية قوية نوعا ما، فيما قامت مصالح الحماية المدنية فى المناطق التى مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.
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