هزة أرضية بمقياس 5 ريختر تضرب ولاية البليدة شمال الجزائر





(أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بمقياس 5 ريختر الليلة ولاية البليدة الواقعة شمال الجزائر.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم، مشيرة إلى أنه لم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء الهزة الأرضية .

وذكرت القناة، أن سكان العاصمة وضواحيها جرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية شعروا بهزة أرضية قوية نوعا ما، فيما قامت مصالح الحماية المدنية فى المناطق التى مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.