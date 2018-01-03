video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: الكندى المحرر فى أفغانستان يواجه 15 اتهاما جنائيا

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:47 ص
نيويورك تايمز: الكندى المحرر فى أفغانستان يواجه 15 اتهاما جنائيا مقالتى طالبان - صورة أرشيفية


كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرجل الكندى الذى تم تحريره وأسرته فى أكتوبر الماضى من قبضة طالبان فى أفغانستان بعد احتجاز دام خمس سنوات، قد تم القبض عليه ويواجه 15 اتهاما جنائيا، حسبما أظهرت سجلات المحكمة.

 

وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات الموجهة ضد جوشوا بويل، تشمل الاعتداء الجنسى والاحتجاز القسرى وتعاطى المخدرات والاعتداء، وكلها تتعلق بأحداث وقعت بعد عودة بويل وأسرته إلى كندا فى نتصف أكتوبر. وأظهرت وثائق المحكمة فى كندا أن بويل تم اعتقاله يوم الاثنين.

 

ومنذ إطلاق سراحه من قبل القوات الباكستانية هو وزوجته الأمريكية وأبنائهم الثلاثة الذين ولدوا فى الأسر، تحدث بويل عن أمور مروعة حدثت لهم منها أن أعضاء شبكة حقانى المرتبطة بطالبان قد اغتصبوا زوجته وقتلوا طفلهم الرابع وهو رضيع.

 

وتقول "نيويورك تايمز"، إنه يظل غير واضحا السبب الذى جعل الزوجين يقومان بالرحلة الخطيرة للغاية لمنطقة غير مستقرة فى أفغانستان خلال عام 2012.

 

وفى رسالة بريد إلكترونى، قال محامى بويل إن موكله يفترض أنه برىء، وأضاف أنه لم يكن فى ورطة من قبل، ولم يتم تقديم دليل حتى الآن.

 

وكان بويل قد تزوج لفترة قصيرة من زينب خضر، شقيقة عمر خضر، الكندى الوحيد المحتجز فى معتقل جوانتانامو وعمل متحدثا باسم العائلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

حبس عاطل 15 يوما لاعتدائه جنسيا على طفلة بالوادى الجديد

ضبط عاطلين اعتديا جنسيا على طفل داخل منزل فى طنطا

كندا

الكندى المحرر من افغانستان

جوشوا بويل

اتهامات جنائية

اعتداء جنسى

احتجاز قسرى

اخبار العالم



لا تفوتك
وزير الكهرباء: انتهاء عصر الفواتير الخاطئة..وتأمين التيار للكنائس بعيد الميلاد

وزير الكهرباء: انتهاء عصر الفواتير الخاطئة..وتأمين التيار للكنائس بعيد الميلاد

تجديد حبس 11 متهما خططوا لاستهداف الكنائس وتنفيذ عمليات إرهابية 15 يوما

تجديد حبس 11 متهما خططوا لاستهداف الكنائس وتنفيذ عمليات إرهابية 15 يوما

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

التعاون السعودى يحسم الجدل حول مصير مصطفى فتحى

التعاون السعودى يحسم الجدل حول مصير مصطفى فتحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة