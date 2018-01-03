نيوزويك: السيناتور الأمريكى ساندرز يرتدى معطف بـ700 دولار رغم انتقاده للأثرياء





كتبت ريم عبد الحميد

تعرض السيناتور الديمقراطى البارز بيرنى ساندرز، لانتقادات شديدة لارتدائه معطفا يصل سعره إلى 700 دولار، فى الوقت الذى يشكو فيه من الأثرياء ويدافع عن حقوق الفقراء.

وبحسب ما قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن ساندرز ارتدى المعطف باهظ الثمن فى حفل أداء عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو القسم لتوليه المنصب لفترة ثانية. وارتدى السيناتور الاشتراكى معطفا يقدر سعره بـ 690 دولار، فى حفل أقيم فى درجات حرارة شديدة البرودة. لكن ساندرز البالغ من العمر 76 عاما مزح قائلا إن هذا الطقس بمعايير ولايته " فيرمونت" دافىء ويدعو للسرور.

وتقول نيوزويك إن ساندرز يشتهر بانتقاداته لطبقة الأثرياء. ففى نوفمبر الماضى، انتقد فى مقال على شبكة سى إن إن إدارة ترامب، وقال إن الأثرياء لن يرضون أبدا بما لديهم وسيرغبون دوما فى تحقيق المزيد والمزيد.. وأضاف قائلا إن الجشع هو دينهم، وبينما يتجنب الأثرياء دفع ضرائبهم، فأن ترامب ورفاقه الجمهوريين الذين يفترض أن يوفروا الأموال الفيدرالية سيحاولون إخراج عشرات الملايين من الأمريكيين من ضمانهما لصحى ويحدثون خفضا هائلا فى التعليم والإسكان.

ولا يعد معطف ساندرز الغالى أول ما يثير الجدل بشأنه فى ظل مساعيه لمحاربة الأثرياء. فوفقا لتقاريره المالية التى كشف عنها فى يونيو الماضى، حصل على أكثر من 850 ألف دولار فى حقوق تتعلق بكتاب فقط. وبالإضافة إلى مرتبه البالغ 174 ألف دولار سنويا، يعد ساندرز جزء من نسبة الـ 1% الأعلى دخلا فى الولايات المتحدة.