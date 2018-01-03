ننشر الصور الأولى لحادث تصادم فى بيرو أسفر عن مصرع 25 شخصا

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم فى بيرو أسفر عن مصرع 25 شخصاالأربعاء، 03 يناير 2018 02:15 ص
تحطم الحافلة
(رويترز) ( أف ب)
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قالت الشرطة فى بيرو إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة وسقطت من على منحدر صخرى على امتداد طريق سريع شديد التعرج شمالى العاصمة ليما.
ووقع الحادث على طريق باناميريكانا نورت السريع قرب منطقة باسامايو.
وقال الكولونيل دينو اسكوديرو رئيس قسم الرقابة على الطرق السريعة فى ليما لإذاعة (أر.بي.بي) المحلية "إنها منطقة منحنيات خطيرة"، وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع لأن الحافلة كانت تقل 40 راكبا.
وحوادث الطرق شائعة فى بيرو بسبب الطرق السريعة غير الآمنة، وفتحت الشرطة تحقيقا فى الحادث.
الحافلة المحطمة
الحافلة وسط المياه
تحطم الحافلة
تحطم كامل للحافلة
جانب من البحث عن الجثث
طائرة تنقل قوات الإنقاذ
قوات الإنقاذ بجوار الحافلة المحطمة
قوات الحماية المدنية فى بيرو
محيط الحادث
نقل قوات الحماية المدنية فى بيرو
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