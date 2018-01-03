نتنياهو بعد إقرار الكنيست لإعدام منفذى عمليات المقاومة: لا يجب أن يعيشوا

إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى..
نتنياهو بعد إقرار الكنيست لإعدام منفذى عمليات المقاومة: لا يجب أن يعيشواالأربعاء، 03 يناير 2018 05:11 م
الكنيست الإسرائيلى - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن من يرتكب عمليات فدائية بحق الفلسطينيين "لا يجب أن يعيش"، وذلك تعقيبا على موافقة الكنيست على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضى بإعدام عناصر المقاومة ومن يتورطون فى دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال "نتنياهو" عقب انتهاء التصويت، إن من يرتكب عمليات بحق الإسرائيليين لا يجب أن يعيش، متابعا: "من يذبح الإسرائيليين يجب أن يذوق وبال أمره من خلال الشنق وليس المكوث فى الزنزانة".
كان الكنيست الإسرائيلى قد وافق، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضى بإعدام منفذى أعمال المقاومة والمتورطين فى دعم وتسهيل العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين والأهداف التابعة لمؤسسات تل أبيب وجيشها.
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