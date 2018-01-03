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الأربعاء، 03 يناير 2018 09:25 م
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نائب الرئيس اليمنى يثمن موقف بريطانيا الداعم لبلاده

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:24 م
نائب الرئيس اليمنى يثمن موقف بريطانيا الداعم لبلاده نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح


أ ش أ
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ثمن نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن، على محسن صالح، اليوم الأربعاء، موقف بريطانيا الداعم لبلاده والمساند للشعب اليمنى.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن تصريحات نائب الرئيس اليمنى، جاءت على هامش لقائه بالسفير البريطانى لدى اليمن، سيمون شيركليف، حيث تم بحث المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.


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