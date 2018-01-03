نائب الرئيس اليمنى يثمن موقف بريطانيا الداعم لبلاده

نائب الرئيس اليمنى يثمن موقف بريطانيا الداعم لبلادهالأربعاء، 03 يناير 2018 05:24 م
نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح
أ ش أ
إضافة تعليق
ثمن نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن، على محسن صالح، اليوم الأربعاء، موقف بريطانيا الداعم لبلاده والمساند للشعب اليمنى.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن تصريحات نائب الرئيس اليمنى، جاءت على هامش لقائه بالسفير البريطانى لدى اليمن، سيمون شيركليف، حيث تم بحث المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة