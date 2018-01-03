مواجهات بين شبان فلسطينيين والاحتلال فى قرية دير نظام قرب رام الله

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اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأربعاء، عند المدخل الشمالى لقرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين خلال المواجهات الدائرة على المدخل الشمالى للقرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة، فيما استشهد طفل فلسطينى يدعى مصعب فراس التميمى، (17 عاما) - فى وقت سابق اليوم - بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.