منع دبلوماسي فرنسي من دخول البلاد لعدم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة





كتب محمد طنطاوى





رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، السماح لمسئول سفارة فرنسا في صربيا، من دخول البلاد بعد وصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة وبجواز سفر دبلوماسي بغرض السياحة في مدينة شرم الشيخ، تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات احدي الطائرات الشارتر تبين وجود "فيليب كيليسي" سكرتير أول سفارة فرنسا في صربيا، بدون تأشيرة دخول مسبقة، وبجواز سفر دبلوماسي بهدف السياحة في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت المصادر أن مسئول الجوازات قام بالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم الذي أحال الأمر لقيادات الوزارة حيث منع المسئول الفرنسي من دخول البلاد تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، وترحيله علي أقرب طائرة.