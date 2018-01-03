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"مكافحة الإدمان": الترامادول أكثر المواد المخدرة انتشاراً يليه الحشيش (فيديو)

الأربعاء، 03 يناير 2018 10:09 م
"مكافحة الإدمان": الترامادول أكثر المواد المخدرة انتشاراً يليه الحشيش (فيديو) عمرو عثمان رئيس صندوق علاج ومكافحة الإدمان


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، إن عقار الترامادول من أكثر المواد المخدرة انتشاراً بنسبة 30% رغم أنه انخفض عن العام الماضى، مضيفاً أن الحشيش موجود بين المتقدمين للعلاج بنسبة 23%، والبعض يدعى أنه ليس إدماناً، ولا يمكن الاستهانة به.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ON اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، أنه تم استقبال 104 آلاف  مريض إدمان على مستوى 21 مركزا علاجيا، على مدار عام 2017، مما يشير إلى أن هناك تفاعل مجتمعى مع الخط الساخن.

وأوضح أن، مشكلة المخدرات فى غاية الخطورة وتستهدف كل الفئات بدون أى تمييز وتقدم للعلاج نسبة من السيدات وصلت إلى 8% من الحالات التى تم استقبالها، وهناك أقسام متخصصة لعلاجهن، بها برامج متخصصة .

وأشار إلى أن هناك حملات للكشف عن المخدرات على مستوى المؤسسات الحكومية والسائقين والمدارس، بشكل مكثف ومستمر وهناك عدد ضخم تقدم للعلاج، مؤكداً أن العلاج مجانى لكل المواطنين المصريين فى 21 مركزا علاجيا على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك برامج للدمج المجتمعى تقلل من نسبة الانتكاسة، موضحاً أن الهدف ألا يكون هناك محافظة محرومة من خدمة علاج الإدمان، كما أنه فى عام 2018 سيتم افتتاح 3 أفرع جديدة.  

 


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الترامادول

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المخدرات



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