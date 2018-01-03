مقتل 4 إرهابيين جنوبى محافظة صلاح الدين بالعراق





(أ ش أ)





أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية اليوم الأربعاء، مقتل أربعة إرهابيين جنوب غرب قضاء الدجيل جنوبى محافظة صلاح الدين بالعراق.

وقالت القيادة، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قوة أمنية من قيادة عمليات سامراء من الجيش والشرطة والاستخبارات وبناءً على معلومات استخباراتية تمكنت من قتل 4 إرهابيين تابعين لتنظيمات إرهابية فى منطقة الكسارات جنوب غرب قضاء الدجيل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادى قد شدد - فى وقت سابق - على ضرورة تفعيل الجهد الاستخبارى بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة التى قد يحاول الإرهاب من خلالها العودة إلى بعض المناطق المحررة.