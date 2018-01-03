مقتل 3 من جهاز الاستخبارات الإيرانى فى مواجهات غرب البلاد





كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز





ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن بيان للحرس الثورى أن ثلاثة من أفراد قوات المخابرات الإيرانية قتلوا فى اشتباكات بمدينة بيرانشهر بغرب البلاد.

وأضاف البيان أن الثلاثة قتلوا خلال "معركة مع عناصر معادية للثورة"... ولم يحدد البيان إن كانت المعركة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة فى إيران