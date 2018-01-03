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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:23 م
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مقتل 3 من جهاز الاستخبارات الإيرانى فى مواجهات غرب البلاد

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:17 م
مقتل 3 من جهاز الاستخبارات الإيرانى فى مواجهات غرب البلاد إيران


كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن بيان للحرس الثورى أن ثلاثة من أفراد قوات المخابرات الإيرانية قتلوا فى اشتباكات بمدينة بيرانشهر بغرب البلاد.

وأضاف البيان أن الثلاثة قتلوا خلال "معركة مع عناصر معادية للثورة"... ولم يحدد البيان إن كانت المعركة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة فى إيران


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