مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثى جراء انفجار مجهول فى صعدة اليمنية





(أ ش أ)

قُتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي، جراء انفجار مجهول ضرب موقعا عسكريا لصناعة المتفجرات فى محافظة صعدة اليمنية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصادر محلية يمنية قولها: إن الانفجار ضرب معملا لصناعة المتفجرات فى منطقة العند بمديرية سحار بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين .

وأكدت المصادر أنه تم نقل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة صعدة، فيما قام المتمردون بتطويق المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه .

يشار إلى أن معامل صناعة المتفجرات تنتشر فى مناطق عدة بمحافظة صعدة يشرف عليها خبراء من مليشيات حزب الله اللبنانية والحرس الثورى الإيراني.