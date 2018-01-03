مقتل مزارع بكفر الدوار فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلافات المصاهرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة





لقى مزارع فى كفر الدوار بالبحيرة حتفه فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، وتمكن ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من القبض على المتهم بقتل "نسيبه".

كان مركز شرطة كفر الدوار قد تلقى بلاغا يفيد بمصرع شعبان عمارة فى مشاجرة مع شخصين آخرين بسبب خلافات المصاهرة، وبالانتقال لموقع الحادث أفادت التحريات بأن وراء مقتله كلا من، "ر. أ" و"ح. أ"، وهما شقيقان، بسبب خلافات سابقة بينهم، فتم ضبط المتهم الأول الذى اعترف بارتكاب الجريمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.