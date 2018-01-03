مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين

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طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، السلطات الإيرانية بالتعامل مع موجة الاحتجاجات التى تشهدها البلاد بأقصى درجات العناية، مؤكدا ضرورة أن تقوم السلطات الإيرانية بالتحقيق فى جميع الوفيات والإصابات التى وقعت حتى الآن.

وأعرب الحسين - فى بيان، اليوم الأربعاء، بجنيف - عن انزعاجه العميق إزاء التقارير التى أفادت بأن أكثر من 20 شخصا لقوا مصرعهم فضلا عن إلقاء القبض على المئات خلال موجة الاحتجاجات التى تشهدها إيران، مشددا على أنه يجب على السلطات الإيرانية احترام حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين.

وطالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة فى جميع أعمال العنف التى وقعت، وبذل جهود متضافرة من جانب السلطات لضمان استجابة جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة وبما يتماشى تماما مع القانون الدولى فى تعاملها مع المحتجين.

وقال الحسين، "إن المواطنين الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم من حقهم أن يتم الاستماع إليهم، لافتا إلى أن القضايا التى يثيرونها يجب أن تحل عن طريق الحوار مع الاحترام الكامل لحرية التعبير والحق فى التجمع السلمى".

وأضاف "أن من واجب السلطات فى إيران أن تراعى ألا يؤدى ما تقوم به من رد إلى دوامة من العنف كما حدث عام 2009، مشددا على أن السلطات الإيرانية عليها اتخاذ كافة الخطوات لضمان عدم تكرار ذلك".